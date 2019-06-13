Бизнесмены Севастополя встретились за завтраком с сотрудниками МЧС

Региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ» устроило встречу предпринимателей города с руководством Главного управления МЧС. Она прошла в формате бизнес-завтрака, где в неформальной обстановке обсуждали, как избежать штрафов при проверках МЧС.

«В официальной обстановке люди зачастую стесняются или боятся задавать какие-то вопросы. А сегодняшний формат располагает к более откровенному общению. В ходе встречи предприниматели увидели, что МЧС открыто к диалогу. Перед нами стояла цель консультации предпринимателей со стороны проверяющих органов. В таком формате всегда приятнее работать, чем при официальных проверках», – отметил председатель Севастопольского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель председателя Федерального комитета по средствам технической и пожарной безопасности Илья Пестерников.

По его словам, «ОПОРА РОССИИ» планирует регулярно проводить такие встречи с налоговой службой, Роспотребнадзором – со всеми контролирующими органами, курирующими предпринимательскую деятельность.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя