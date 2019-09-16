Бизнесмены Севастополя и Чехии подписали меморандум о будущем сотрудничестве

16 сентября 2019     24
Бизнесмены Севастополя и Чехии подписали меморандум о будущем сотрудничестве

Трехсторонний меморандум о намерении начать сотрудничество был подписан между севастопольскими и чешскими компаниями, а также Центром развития туризма Севастополя» и районной торгово-промышленной палатой города Усти-над-Лабем, сообщает правительство Севастополя. 

Подписание меморандума стало завершающим аккордом визита чешских общественников и бизнесменов. Они провели в Севастополе три дня. Побывали на экскурсиях в Балаклаве, в Херсонесе, возложили цветы к Вечному огню. А в Торгово-промышленной палате обсудили предстоящее сотрудничество с представителями туриндустрии Севастополя.

Фото правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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