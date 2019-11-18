Билеты в Херсонес подорожают

Для жителей Севастополя при предъявлении паспорта с пропиской вход на территорию музея-заповедника останется бесплатным, а гости города будут платить 200 рублей.

Новая цена начнет действовать с 16 декабря. Она вырастет ровно в два раза – пока еще можно пройти за сто рублей.

Билеты в Античную и Византийскую экспозиции нужно покупать отдельно, здесь изменений нет. Посещение одной экспозиции стоит 150 рублей. Также в кассах музея можно будет приобрести единый билет за 500 рублей.

С 1 ноября изменился режим работы Херсонеса, гулять по территории можно с 08:00 до 18:00. Вход для посетителей прекращается в 17:30, выставочные залы работают с 09:00 до 17:00.

Кроме того, с 1 ноября закрыли кассу на восточном входе.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь