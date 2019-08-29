Благодаря Крымскому мосту полуостров привлекает гостей и в межсезонье

29 августа 2019     24
Благодаря Крымскому мосту полуостров привлекает гостей и в межсезонье

Интерес к Крыму в межсезонье растет, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она осмотрела интерактивную выставку в ГУМе, посвящённую возведению моста, а после встретилась со строителями.

По данным Инфоцентра “Крымский мост”, за три летних месяца по мосту через Керченский пролив проехало 2,25 миллиона автомобилей — это почти на 8,5 % больше, чем было летом прошлого года. В целом же с момента открытия моста – 16 мая 2018 года – по нему проехало около 7 млн машин.

«С мостом появилась возможность планировать поездку осенью или зимой, вне зависимости от штормов в Керченском проливе”, — сказала Зарина Догузова.

Начиная с 2015 года, Керченской паромной переправой, которая продолжает работать, воспользовались 5,1 млн автомобилистов. Мост побил этот рекорд всего лишь за год.

На полуостров на машине в основном едут туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа, Самары, Калуги, Краснодарского края. Многие жители Кубани ездят на полуостров на выходные.

По словам руководителя ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрата Турсунбекова, этим летом пик потока пришелся на 12 августа: за сутки по мосту в обоих направлениях проехали почти 36 тысяч машин, тогда как его расчетная пропускная способность – 40 тысяч автомобилей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Инфоцентра “Крымский мост”

Источник: Вести.Севастополь

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