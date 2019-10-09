Благотворительная ярмарка СевГУ пройдет в морской тематике

Завтра, 10 октября, в 16:00 на площади перед главным корпусом СевГУ на улице Университетской пройдет VI ежегодная студенческая благотворительная ярмарка. Ее главной темой станет море.

Гостям предложат обменять деньги на купоны, которыми они смогут расплатиться за еду, сувениры или услуги. Также на площади пройдет концерт и богатырские игры, участвовать в которым смогут не только парни, но и девушки.

В прошлом году на благотворительной ярмарке было собрано 22 000 рублей, которые перечислили в фонд помощи больным детям. Все деньги, вырученные в этом году, пойдут на помощь детским домам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь