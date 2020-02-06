Благоустройство на ул. Молодых Строителей закончат за три недели

Благоустройство дороги и прилегающей к домам №4, 6, 8 и 10 на улице Молодых Строителей территории должно завершиться до конца февраля.

На каком этапе работы, оценил председатель Законодательного собрания Владимир Немцев. Уже уложена часть асфальта, сейчас устанавливают бордюрные камни. Жильцы этого района высказали свои пожелания и предложения: люди просят оборудовать ливневую канализацию – дождевые воды скапливаются за домом. В самом же дворе установили новый водоотвод.

«Жители так же попросили то, что не было предусмотрено – благоустроить дорожку к детскому садику между домами №10 и 16. Начальник по благоустройству пообещал до конца года сделают и вообще строители обещают закончить все работы по благоустройству за три недели», – рассказал председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев. «Исполнители работ очень браво заявили, что за три недели они готовы закончить этот объект, учитывая уже погодные условия. Ну, посмотрим. Если слова свои не оправдают будем принимать решения в качестве дисциплинирования, скажем так», – уточнил начальник управления благоустройства Департамента городского хозяйства Николай Аралин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь