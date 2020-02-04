Благоустройство придомовой территории пятиэтажек на проспекте Гагарина завершается

Во дворе домов номер 10, 12 и 14 на проспекте Гагарина появятся пешеходные зоны. Благоустройство придомового участка началось в прошлом году. Здесь установили новую детскую площадку, заасфальтировали зону для автомобилей, залатали ямы на пешеходных дорожках. На этом работы должны были завершиться, но у жителей остались претензии к подрядчику. Об этом севастопольцы рассказали председателю Законодательного собрания Севастополя Владимиру Немцеву в ходе его рабочей поездки в округ.

«Жители высказали свои замечания, предложения, это касается и поднятия люков, это и установка отбойника дождевой воды у подъезда, чтобы вода в подъезд не затекала, и конечно завоз земли для дальнейшего озеленения, подрядчик пообещал выполнить в течение недели» – говорит председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Севастополя Николай Аралин заверил, что за счет экономии этот двор будет доведен уже до окончательного благоустроенного состояния.

Начали также ремонтировать крышу дома №12 по проспекту Гагарина. Его проводит фонд капитального ремонта. Работы должны завершиться в августе, но подрядчик говорит, что уложится раньше срока. Продолжается и благоустройство пешеходной сети на проспекте. Сейчас строители заканчивают ремонт дорожек на чётной стороне улицы. Обустраивают новую лестницу. На спуске предусмотрят пандусы и три вида перил для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. Работы планируют завершить через 2 недели.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь