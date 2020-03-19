Ближайшие футбольные матчи в Крыму перенесут

19 марта 2020     23
Ближайшие футбольные матчи в Крыму перенесут

Крымский футбольный союз объявил, о переносе трёх ближайших туров чемпионата и двух полуфиналов Кубка КФС.

Ориентировочно, соревнования могут возобновиться после 10 апреля. Очередной тур, должен был пройти в субботу, 21 марта. Футбольный клуб «Севастополь», который сейчас находится на четвёртом месте в турнирной таблице, ожидала встреча с лидером чемпионата – Евпаторией. Второе и третье места сейчас делят симферопольская «Таврия» и «Крымтеплица2. У этих команд по 31 очку.

После прошлогоднего триумфа, когда севастопольские футболисты выиграли чемпионат и завоевали кубок Крымского футбольного союза, произошёл резкий спад. Осенняя часть нового сезона для клуба оказалась провальной. Но начало весенней – вселило в болельщиков осторожный оптимизм. Ничья и две уверенные победы. Игра с Евпаторией могла стать показательной, уверены эксперты. Но пока севастопольская команда ограничится тренировками.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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