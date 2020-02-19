Боеприпасы найдены во дворе 85-летней жительницы Севастополя

Взрывотехники ОМОН «Беркут» во взаимодействии с саперами регионального управления МЧС вывезли боеприпасы на полигон для последующей утилизации.

Саперы инженерно-технической группы севастопольского отряда ОМОН «Беркут» обследовали находку. Оказалось, что в земле находились шесть 100-мм артиллерийских снарядов отечественного производства времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Росгвардии.

На своем земельном участке, во время подготовки огорода к весенним работам, 85-летняя женщина обнаружила предметы, похожие на старые боеприпасы.

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