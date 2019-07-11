Бойцы Росгвардии из Севастополя и Крыма получили краповые береты

11 июля 2019     25
Бойцы Росгвардии из Севастополя и Крыма получили краповые береты

Церемония чествования сотрудников ОМОНа, которые успешно сдали квалификационный экзамен на высшую форму отличия военнослужащих внутренних войск, прошла на 35 береговой батарее.

А сам экзамен бойцы сдавали в Краснодарском крае. Наш полуостров представляли 12 человек, 8 из которых показали необходимые для получения берета результаты. Среди несдавших экзамен севастопольцев нет. На экзамене проверяли теоретические знания, морально-психологическую и физическую подготовку.

«Они бежали 10-километровый кросс, преодолевали огненно-штурмовую полосу, выполняли стрельбу из оружия. Были акробатика и рукопашный бой, а также высотная подготовка», – рассказывает Александр Пляскин, заместитель начальника Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

«Краповый берет – высшая награда для спецназовца, – говорит Роман Ефременко, ветеран подразделения специального назначения ОМОН “Беркут”. – Служба в спецназе отличает людей, которые там работают, с точки зрения взаимовыручки, братства, физическая подготовка, очень много составляющих. Работа, поверьте, нелегкая».

Источник: Вести.Севастополь

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