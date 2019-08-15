Боксёры из городов-героев выйдут на ринг в Севастополе

15 августа 2019     10
Боксёры из городов-героев выйдут на ринг в Севастополе

16 августа в Севастополе состоится матчевая встреча по боксу на кубок губернатора. Как будет проходить турнир, организаторы рассказали сегодня на пресс-конференции.

28 спортсменов из Севастополя, Керчи, Москвы и Санкт-Петербурга проведут каждый по два боя. Победу определят по суммарному количеству очков за каждым городом. Соревнования будут проходить на территории гостиничного комплекса “Аквамарин”. Зрелище обещают европейского уровня.

«У нас будут сильные противники, как чемпионы Европы и другие спортсмены. Но у нас есть, что и противопоставить. Понятно, что там более развитый бокс, но Севастополь не уступает им. И у нас юноши тоже довольно сильные. Тоже есть боксёры, которые выиграли первенство России и другие соревнования, такие как европейские тоже», – сказал Андрей Олейник, президент федерации бокса Севастополя.

Если севастпольцам такой спортивный формат понравится, турнир могут сделать ежегодным. И пригласить на него спортсменов из остальных девяти городов-героев России.

Источник: Вести.Севастополь

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