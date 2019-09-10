Более тысячи артековцев написали географический диктант

В «Артеке» 8 сентября прошёл географический диктант «Направление: Север», посвящённый теме освоения русского Севера и его коренным народам.

Мероприятие было организовано при помощи Русского географического общества. Более тысячи школьников от 14 до 17 лет отвечали на вопросы о культуре малочисленных народов и профессиях, связанных с освоением русского севера.

«Освоение Севера – одно из самых перспективных направлений в нашей стране, и подтверждение этому – активное развитие арктических территорий. В самом ближайшем будущем там понадобятся молодые специалисты», – сказал руководитель «Артека» Константин Федоренко.

Итоги диктанта станут известны 16 сентября. Участники получат сертификаты и подарки от Русского географического общества.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь