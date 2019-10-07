Более тысячи артековцев приняли участие в большом туристическом слёте

В Севастополе завершился туристический слёт «Артека». Горы, сплав и велопробег. Организаторы стремятся показать детям то, чего не видно из окон туристического автобуса.

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В прошлом году слёт вошёл в «Книгу рекордов России, как самый большой детский тур-проект страны. А в нынешнем сезоне программа стала ещё сложнее.

Путешественник Константин Мержоев прошёл вдоль вулканического пояса земли. Двадцать стран – более семидесяти тысяч километров. А на Большой Севастопольской тропе оказался впервые – с детьми из международного центра «Артек». Знаменитый путешественник в качестве руководителя туристической группы – большой подарок для участников большого туристического слёта.

«Для меня было, скажем так, неожиданностью, что они прошли в хорошем таком, жёстком режиме, и никто не сдулся», – делится российский путешественник Константин Мержоев.

16 километров артековцы прошли за шесть часов. Большую Севастопольскую тропу Константин Мержоев сравнивает с тропами-терренкурами Новой Зеландии. Финиш – на Тороповой даче. В палатках на ночёвку остановились более тысячи детей.

Во многих городах, откуда приехали артековцы, уже лежит снег. А в Севастополе – самое время для сплава. Цветные точки-каяки по всей поверхности озера – новинка этого года.

Новые игры и развлечения артековцы вводят только после общего совета. Так в этом октябре на дорожках Тороповой дачи появились горные велосипеды и автомобили-«стрижи».

«Эти предложения обсуждались в отрядных кругах, в душевных разговорах с детьми до раннего утра у незатухающих костров. Это те технические виды творчества, как у нас принято говорить в системе образования, которые очень востребованы у детей», – рассказывает заместитель директора по образованию международного детского центра «Артек» Антон Денисов.

То, что прислушивались к идеям внимательно, заметно издалека – ярким пятном над самыми высокими деревьями.

В прошлом году участники туристического слёта просили больше экстрима, и вот она – новая виа феррата на Тороповой даче. 25 метров над пропастью. Всего 3 точки опоры – если хотите больше экстрима, можно использовать две. Но самое интересное, что потом эта виа феррата останется для всех севастопольских туристов абсолютно бесплатно.

40 метров по тонкому тросу. И даже сильный ветер не помеха, если речь – об исполнении мечты.

«Дико прям! Аж дух захватывает, когда ты смотришь вниз! Это очень клёво! Я давно мечтала забраться на какую-то такую высоту, и это так классно! Прям мощно!», – не скрывает восторга Ольга Чумагина.

В мае следующего года слёт отметит первый юбилей. Празднование, возможно, будет самым масштабным событием. И вновь попадёт в «Книгу рекордов России».

«Мы вместе и с детьми, и с руководителями международного детского центра «Артек» будем обсуждать, что будет дальше. Но это обязательно будут традиции, это обязательно будет повторяться, и мы с удовольствием и с гостеприимством ждём ребят из «Артека» к нам», – отмечает заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Но что точно оставят неизменным – так это атмосферу и музыку. Будут только добавлять – современные хиты, ставшие новой туристической классикой.

Евгения Квашнина, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь