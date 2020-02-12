Более 10 деревьев повалил ветер в Севастополе

Мероприятия по ликвидации последствий стихии завершены, сообщили в Департаменте городского хозяйства. От непогоды пострадали зелёные насаждения на улицах Лазаревская и Пожарова, площади Ушакова, проспектах Победы, Октябрьской революции, Героев Сталинграда и Гагарина, Графской пристани, в парке Победы и Учкуевке.

В результате усиления ветра в Севастополе 10-11 февраля было повалено более 10 деревьев, пяти крупных веток и множество мелких веток.

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