Более 10 деревьев повалил ветер в Севастополе

В результате усиления ветра в Севастополе 10-11 февраля было повалено более 10 деревьев, пяти крупных веток и множество мелких веток.
Мероприятия по ликвидации последствий стихии завершены, сообщили в Департаменте городского хозяйства. От непогоды пострадали зелёные насаждения на улицах Лазаревская и Пожарова, площади Ушакова, проспектах Победы, Октябрьской революции, Героев Сталинграда и Гагарина, Графской пристани, в парке Победы и Учкуевке.
ГБУ «Горсвет» устранило около 45 повреждений электросетей наружного освещения.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь