Более 100 севастопольцев получат сертификаты на допобразование

В Севастополе рассмотрен проект о дополнительном образовании лиц старше 50 лет на ближайшие три года.

В наступившем году, в рамках общероссийского проекта «Демография» в Севастополе планируется обучить 139 горожан старшего возраста. На период обучения им предусматривается выплата стипендий в размере МРОТ.

«На обучение севастопольцев будет выделено 32 миллиона рублей из федеральных средств, а сама программа рассчитана на три года», – сообщил на заседании правительства директор Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь