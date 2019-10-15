Более 11 тыс. севастопольцев выбрали получение федеральных льгот деньгами

Ещё свыше 27 тысяч федеральных льготников предпочли в 2020 году получать набор социальных услуг в натуральном виде.

Большинство воспользовалось правом на получение лекарств. На втором месте по популярности у получателей льгот – путёвки на санаторно-курортное лечение, затем следует бесплатный проезд к месту лечения. Такие данные приводит региональное отделение Пенсионного фонда России.

При первом обращении за получением льгот их автоматически предоставляю в натуральном виде. Затем льготник может выбрать денежную форму. В 2019 году размер федеральной льготы составляет 1121,42 рубля в месяц.

Вести ФМ

Источник: Вести.Севастополь