Более 13 тысяч севастопольских детей-льготников получат подарки к Новому году

В районных управлениях соцзащиты населения 10 декабря началась выдача новогодних подарков детям льготных категорий.

«В этом году закуплено 13 тысяч 386 подарков <…> С 10 декабря через районные управления труда и соцзащиты началась их выдача. Получить подарок можно будет до конца января», — рассказала начальник управления соцобслуживания Департамента труда и социальной защиты Жанна Финогенова.

Она добавила, что ещё тысяча подарков, закупленных для детей Донецка и Луганска, доставлена в пункты назначения.

Получить новогодние подарки могут дети в возрасте до 14 лет из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты и ребята, родители которых погибли при исполнении служебного долга.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь