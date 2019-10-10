Более 200 ложных вызовов получили в МЧС Крыма с начала года

Всего реагирующие подразделения министерства совершили более 3300 выездов.

Из них 217 оказались ложными. Об этом рассказал глава МЧС республики Сергей Шахов.

По его словам, звонящие по телефонам экстренных служб нередко дают ложный адрес или вызывают спасателей назло соседям. Подобные вызовы приводят к бесполезной эксплуатации спецтехники, расходованию материальных и финансовых ресурсов впустую.

«Кроме того, такие ложные звонки занимают линию, а в это время кто-то действительно нуждается в оперативной помощи сотрудников чрезвычайного ведомства», – отметил министр.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь