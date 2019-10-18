Более 2000 человек испытали свои силы в горном экстриме на скале Парус

Сложные вертикальные маршруты и спуски со скалы. В Севастополе уже второй раз проходит фестиваль «Большая Севастопольская Тропа». В течение недели у скалы Парус гости фестиваля смогут попробовать свои силы в экстремальных видах спорта, посмотреть лазерное шоу и концерт участием российских рок-исполнителей.

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Альпинизм, скалолазание, спуск с верёвкой со скалы. Раньше бухгалтер Ирина Осипова и не думала о преодолении горных вершин. Боялась. Сейчас на смену страху пришло любопытство.

Страха высоты нет у другого участника фестиваля Павла Садикова. Раньше он занимался промышленным альпинизмом. Сейчас состоит в севастопольском туристическом клубе. Спуски и подъемы ему даются легко.

«Лет 10 наверное назад попробовал. Дальше ходить буду», – делится Павел Садиков.

Тем более, место живописное. Фестиваль проходит в окрестностях скалы Парус. Это один из маршрутов Большой Севастопольской тропы, состоящей из восьми участков разной продолжительности и сложности. Такое название получил и фестиваль для поклонников активного и экстремального туризма. Их, как оказалось, много. За неделю фестиваль собрал около 2000 человек.

«Вчера 60 человек на Виа феррате. И так каждый день. Именно для этого бесплатные автобусы пустили», – говорит директор центра развития туризма Валерия Бровцына.

На фестивале девять интерактивных площадок. Здесь и роупджампинг – прыжки с альпинистской верёвкой с высокого объекта.

Завершится фестиваль завтра. Но попробовать свои силы участники могут в любой другой день. Все интерактивные площадки работают постоянно. Жители и гости города могут и просто полюбоваться незабываемыми видами, которыми славятся окрестности Большой Севастопольской тропы.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь