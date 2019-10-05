Более 70 мешков мусора собрали участники экомарафона в Балаклаве

5 октября 2019     19
Более 70 мешков мусора собрали участники экомарафона в Балаклаве

Экологическая акция проходила в Севастополе с 1 по 5 октября.

Марафон «Чистые берега Крыма» проводится в рамках национального проекта «Экология». За последний день мероприятия участники собрали более 70 мешков мусора вдоль тропы от пляжа Мраморного до пляжа Васили. Организаторов и активистов не испугала дождливая погода.

В марафоне приняли участие школьники, студенты, севастопольское казачество, а также руководители экологических организаций Крыма. Приглашённым гостем стала актриса Comedy Woman Наталья Медведева, которая вместе со всеми собирала мусор на побережье.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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