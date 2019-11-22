Более 80 населённых пунктов Крыма остались без света из-за обрыва проводов

Штормовой ветер нарушил энергоснабжение в 82 населённых пунктах 18 муниципалитетов полуострова.
«Сильнее всего последствия непогоды ощутили потребители Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов, а также города Керчи», – сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
Там уточнили, что на некоторых участках линии были повреждены повторно. 105 ремонтных бригад работают круглосуточно. Чаще всего фиксируются обрывы проводов и шлейфов, падение деревьев и веток ветвей на линии электропередач.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь