Более 80 населённых пунктов Крыма остались без света из-за обрыва проводов

Там уточнили, что на некоторых участках линии были повреждены повторно. 105 ремонтных бригад работают круглосуточно. Чаще всего фиксируются обрывы проводов и шлейфов, падение деревьев и веток ветвей на линии электропередач.

«Сильнее всего последствия непогоды ощутили потребители Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов, а также города Керчи», – сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

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