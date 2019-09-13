Больница им. Даши Севастопольской произвела на представителей ОНФ тяжелое впечатление

13 сентября 2019     21
Больница им

Своими мыслями от посещения больницы имени Даши Севастопольской врио губернатора Михаила Развожаев поделился на своих страницах в соцсетях. Он побывал там накануне вместе с Нютой Федермессер, руководителем проекта ОНФ «Регион заботы». Бывшая коллега Развожаева по Общероссийскому народному фронту приехала в Севастополь по его просьбе и провела экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.

Ход ремонта в больнице имени Даши Севастопольской, ничего, кроме возмущения и негодования, у Михаила Развожаева не вызвал.

«Там в ужасных условиях лежат тяжело больные люди. Уплотнены в половину здания больницы, палаты и коридоры битком, и женщины и мужчины – все вместе. Поговорили с администрацией больницы, даже в таких условиях можно сделать пространство более организованным, выкинуть мебель, которая идёт под списание из коридоров, перераспределить больных. Но главное, конечно, быстрее делать ремонт. И это не к медработникам, которые стараются как могут работать в этих условиях, – написал врио губернатора. – Подрядчик не справляется со сроками, но ошибки свои не признает и буквально «сваливает» вину на компанию, которая выиграла тендер на осуществление строительного контроля. Стройконтроль говорит, что подрядчик хочет ухудшить проект. Дал поручение сегодня государственному Стройнадзору разобраться, кто прав, кто виноват. Если до понедельника не разберутся, оба уйдут со стройки. Нельзя так издеваться над людьми».

Источник: Вести.Севастополь

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