Большая Морская полностью лишится деревьев грецкого ореха

Орехи больные и здоровые подлежат вырубке. Об этом сегодня заявил начальник управления благоустройства города Николай Аралин.

По его словам, анализ состояния деревьев показал, что за 30 лет они заметно пострадали из-за экологической ситуации и последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Поэтому подлежат выкорчёвыванию.

Здоровые деревья также придется спилить – по прогнозам экспертов их состояние в любом случае ухудшится в ближайшие три года. Зато для новых растений будут созданы все необходимые условия для благоприятного роста. По словам членов наблюдательной комиссии, укладка тротуара будет производиться с учетом посадки деревьев. Уходом за ними, в последствии, будет заниматься предприятие «Парки и скверы».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь