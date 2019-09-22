Больше трех часов пожарные тушили старинный монастырь в Алуште

22 сентября 2019     11
Больше трех часов пожарные тушили старинный монастырь в Алуште

Накануне после 16 часов загорелась кровля одноэтажного здания Космо-Дамианского монастыря, расположенного на территории Крымского заповедника в 20 км от Алушты. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

К месту ЧП были направлены 17 человек и 4 единицы техники от ГУ МЧС России по Республике Крым и пожарной части села Рыбачье. В течение часа им удалось локализовать огонь, а потом еще больше двух часов они проливали строение, чтобы избежать повторного возникновения пожара и его распространения на соседний заповедный лес. Полностью ликвидировать огонь им удалось лишь к половине восьмого вечера. Жертв и пострадавших нет, сообщили в МЧС Республики Крым.

Монастырь небольшой, он был основан в середине XIX века над источником Святых Косьмы и Дамиана. В годы Великой Отечественной войны все здания монастыря были разрушены. Осталась невредимой только часовня над святым источником.

В 1994 году началось возрождение обители, и сейчас в нем живут монахи.  В монастыре хранятся две ценных иконы: Божией Матери «Иерусалимская», написанная и освященная на Святой Горе в Греции, и икона Святых Косьмы и Дамиана с частицами их мощей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта yuga.ru

Источник: Вести.Севастополь

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