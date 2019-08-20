Больше 40% школьников, отдохнувших летом в Крыму, приехали из Москвы

В этом курортном сезоне Крым стал самым популярным туристическим направлением среди школьников. Это данные интернет-сервиса Biletix. Его специалисты на основе бронирований авиабилетов проанализировали, дети какого возраста и из каких городов отдыхали этим летом в Крыму. Именно на Крым пришлась наибольшая доля – 22% от общего числа – бронирований авиабилетов на пассажиров в возрасте от семи до 17 лет.

Как сообщает Туристический портал Республики Крым со ссылкой на Biletix, 42% школьников приехали из Москвы, 22% – из Тюмени, 9% – из Санкт-Петербурга, 4% – из Екатеринбурга, 3% – из Уфы.

По сравнению с прошлым летом, стоимость перелетов в Крым в 2019-ом году для школьников выросла незначительно. Средний чек на авиабилеты туда-обратно в Крым на пассажиров-школьников вырос с 12 130 до 12 434 рублей, то есть на 2,5%, или 213 рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь