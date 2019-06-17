Большой офицерский бал соединяет сердца

17 июня 2019     28
Большой офицерский бал соединяет сердца

На Большом офицерском балу, который прошел в Севастополе вечером 16 июня, две девушки получили предложения руки и сердца.

VI бал собрал больше тысячи гостей. Многие из них участвуют не в первый раз. От вальса до кадрили – больше тридцати разных танцев исполнили участники торжества.

История любви семьи Лаптевых похожа на сказку. Офицер Черноморского флота Святослав и дебютантка Светлана познакомились на репетициях бала три года назад. С тех пор пара неразлучна.

«Это была любовь не с первого взгляда, это была любовь с первого танца, – вспоминает Светлана. – Мы встали в пару, начали вальсировать и уже поняли, что действительно у нас появляются чувства».

«У нас недавно родился ребенок, но даже несмотря на малыша, мы поняли, что не можем не пойти на бал 2019-ого года», – добавляет Святослав.

Счёт любовных историй здесь идёт уже на десятки. Проникаются атмосферой праздника участники, уже начиная с парадного дефиле на ступенях Графской пристани. С корабля пары попадают на офицерский бал.

«У нас в этом году удивительная литературная тематика “Звезда пленительного счастья”. Мы посвящаем этот бал Александру Сергеевичу Пушкину – солнцу русской поэзии, великому писателю, который прославил Россию на весь мир», – говорит организатор бала Екатерина Графодатская.

Офицерский бал проходит в историческом месте – на Михайловской береговой батарее, которая напоминает о героическом прошлом города. Крепость – свидетельница и участница двух оборон Севастополя – в праздничный вечер собрала больше тысячи гостей.

Под открытым небом в ритме вальса и еще больше тридцати разных танцев кружатся гражданские и офицерские пары. Здесь собрались военнослужащие всех флотов России. Бал по праву можно назвать международным. Среди участников и зарубежные гости – представители 14-ти стран.

«То, что я видел, это великолепно! Нет слов, чтобы выразить, какое это мероприятие!» – не скрывает своего восторга Банта Сиссе, военный атташе Республики Мали.

В центре равелина весь вечер играет Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии. А вокруг всё будто пропитано любовью. И не удивительно, что кульминация бала в очередной раз – это предложение руки и сердца. Танцевать не только на балу, но и на своей свадьбе теперь будут и сами организаторы: Екатерина Графодатская и Дмитрий Платов. В присутствии тысячи гостей Дмитрий предложил своей партнерше стать еще и его супругой.   

Анастасия Репикова, Сергей Буторин, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь

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