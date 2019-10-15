Большой слёт туристов прошёл у горы Гасфорта

Двое суток участники из Крыма и Севастополя жили в палатках, участвовали в квестах, соревновались в приготовлении еды на костре и на скорость преодолевали полосу препятствий. Поддержку в проведении слёта оказали правительства Севастополя и Москвы.

Участники эстафеты проходят полосу препятствий. Всего 30 команд, в каждой 10 человек, все они борются за баллы, которые можно будет обменять на призы от организаторов Большого турслёта.

«Эмоции максимально положительные. Очень понравилось. Вот, даже когда я пробегал, скажем так, в грязи, я потерял кроссовок. Но пробежал в итоге первый из команды. Мы очень довольные надеемся выиграть», – участник Владислав Третьяк.

Одно из испытаний полосы препятствий – паутина из верёвок, участникам необходимо вскарабкаться вверх. В этом им поможет сила ловкость и выносливость.

Здесь же можно и проявить свои навыки управления автомобилем. Пройти полосу препятствий, на специальной машине.

«Машины у нас специально подготовленные – у них стоит не заводская резина увеличенного радиуса. Так же, для того чтобы принимать участие, мы укрепили дугами», – организатор эстафеты Александр Ермишин.

А для тех, кто готов продемонстрировать не только свою физическую подготовку, но и интеллектуальную. Организаторы подготовили квест, с несколькими локациями.

Ещё одно испытание смогут пройти только самые смелые: участникам на ощупь придётся определить, что находится в этом ящике, засунуть руки.

На фестивале участники на скорость собирают палатки, разжигают костры и даже фильтруют воду. В дикой природе фильтр для воды выглядит именно так: конструкция из веток, ткань, солома, щебень и уголь. Обязательно, чтобы вода прошла три слоя фильтрации. Теперь полученную воду можно пить.

Самой популярной площадкой оказалась та, на которой можно было принять участие в кулинарном поединке. Оценивали способности конкурсантов гости фестиваля и приглашённые шеф-повара из популярных заведений Севастополя.

Ольга Зенченкова, Николай Пырх, Дмитрий Глуцкий

Источник: Вести.Севастополь