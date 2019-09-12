Большую Морскую могут сузить на одну полосу движения ради велосипедистов

12 сентября 2019     6
Большую Морскую могут сузить на одну полосу движения ради велосипедистов

Стартовало обсуждение проекта реконструкции одной из центральных улиц города. Варианты того, как будет выглядеть Большая Морская, представили сегодня в правительстве города.

Автор анонсировал: обновления коснутся также площадей Лазарева и Ушакова. На улице, соединяющей их, появятся широкие тротуары и двусторонняя велодорожка за счёт одной из полос автомобильного движения, гранитное мощение, затенённые пешеходные зоны. А провода уберут под землю – это часть тестового федерального проекта “Чистое небо”. Круговое движение на Лазарева станет Т-образным перекрёстком, а на Ушакова будут пешеходные зоны и фонтан. Однако у архитектурного сообщества города к каждому из этих пунктов возникли претензии. Проект придётся доработать

«Я не совсем согласен с некоторыми пунктами. Например, про то, что мы не создаём озеленения и тени. Высаживаются более 200 деревьев, сохраняются уже существующие деревья», – защищает проект его автор Иван Крешенинников. – Хотелось бы сохранить новые дополнительные пешеходные зоны, потому что это современный тренд. А создание велоинфраструктуры увеличивает комфорт не только для велосипедистов и самокатчиков, но и для автомобилистов и пешеходов. Потому что эти потоки перестают пересекаться».

Обсуждать будущее Большой Морской будут весь ближайший месяц. А приступить к подготовительному этапу специалисты Водоканала готовы на следующей неделе. В Фонде содействия капитальному ремонту обсуждают досрочную реконструкцию фасадов и кровель зданий. О сроках готовности говорить пока рано, но уже известно, что контролировать ход работ будет общественный совет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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