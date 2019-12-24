Бомбу, найденную в центре Севастополя, обезвредят в ближайшее время

24 декабря 2019     9
Бомбу, найденную в центре Севастополя, обезвредят в ближайшее время

Авиабомбу времён Великой Отечественной войны с площади Ушакова вывезли пиротехники МЧС.

Снаряд накануне обнаружили строители, которые проводят реконструкцию Большой морской. Прежде, чем решить, что делать со снарядом, на место приехали специалисты нескольких ведомств и глава города. Движение транспорта ограничили, людей из соседних домов временно попросили покинуть жильё. Сапёры изучили взрыватель авиабомбы и решили вывезти боеприпас для подрыва на полигон.

Автомобиль, на который погрузили бомбу, в сопровождении колонны спецтехники выдвинулся к специальному полигону в 20:44. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, это произойдёт в ближайшее время.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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