Бомжи на улицах Севастополя: почему в городе до сих пор нет приюта для бездомных?

Судьба бездомных в Севастополе волнует только волонтёров? У жителей города иногда складывается такое ощущение. Добровольцы собирают деньги, кормят и одевают бомжей. Но общественные организации не могут решить главную проблему – построить социальный приют. В результате жители и гости города наблюдают на улицах, в том числе и центральных, асоциальные компании, употребляющие спиртные напитки и оставляющие после себя нелицеприятные пейзажи. Где сегодня находят пристанище люди без определенного места жительства? Какова судьба заброшенных зданий? И почему ни одно из них не подходит для организации социального приюта?

<!-- -->

Когда было трудно – спасала икона, рассказывает Вера Степановна. За свалками мусора женщина не сразу узнаёт дом, где еще полгода назад укрывалась от непогоды. Когда её оставили самые близкие: брат выписал из квартиры и продал единственное жильё, приютом стало заброшенное здание.

Вере Степановне с жильём помогли волонтёры. А в здании на улице Будищева теперь новые постояльцы. Злачными местами становятся практически все заброшенные помещения города как на окраинах, так и в самом центре, рассказывают общественники. Люди теперь живут и в недострое на улице Ковпака, и в бывшем здании приходского училища, еще дореволюционной постройки, на Гоголя.

«Самое большое их количество на улице Паршина. Там ветхое жильё, откуда выселили людей, но дома на сегодняшний день не снесли, не законсервировали, наблюдения за ними нет. И квартиры захватывают такие люди, несмотря на то, что ни света, ни газа, ни воды там нет», – говорит глава Нахимовского муниципального округа г. Севастополя Михаил Брицын.

Здание бывшей парикмахерской на улице Лазаревской сегодня выполняет сразу 2 функции: это и яма для сброса мусора, и пристанище для асоциальных личностей. Местные жители говорят: ситуация не меняется вот уже 7 лет.

По закону, заброшенные здания должны были законсервировать: заколотить окна, двери, установить ограждения. В департаменте городского хозяйства говорят: и заброшенная парикмахерская на Лазаревской, и бывшее училище на Гоголя, и дом на Будищева находятся- в частной собственности. Это значит, что привести их в порядок обязаны хозяева.

«Сейчас управлением жилищно-коммунального хозяйства организована работа в части определения собственника. Его уже обязали привести в соответствие данные помещения», – сообщил Евгений Горлов, заместитель директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

О дальнейшей судьбе заброшенных помещений в департаменте говорить пока не берутся. Свой вариант использования такого фонда еще несколько лет назад предлагали волонтеры – составили реестр, в который внесли более сотни зданий, и попросили отдать хотя бы одно из них под социальный приют для бездомных.

«Тогда нам ответили, что у нас в городе не настолько остро стоит проблема с бездомными, чтобы открывать социальный приют, – рассказывает – глава благотворительного фонда “Сердце Севастополя” Анастасия Макеева. – По официальной информации ДИЗО, на тот момент было 285 бездомных, то есть учет таких граждан не ведется – всего 285 бездомных, для города федерального значения ну это вообще не цифра».

Волонтеры провели свое исследование и предоставили ДИЗО сведения о двух с половиной тысячах бездомных. И необходимость создания социального приюта власти города все-таки признали. Вот только места для него так и не нашли. Жители села Хмельницкое, где предлагали разместить учреждение, выступили против такого соседства. Чтобы определиться с новой локацией, понадобится время. Пока же, люди, у которых нет жилья, так и будут ночевать на городских улицах.

«Сначала спал один. Он здесь кушает, какает, переодевается. Дети ходят, а он лежит, простите, в неглиже, – возмущается жительница Севастополя Надежда Беляева. – Теперь их двое, вчера сидели четверо. Бутылки, пиво, всё, дети проходят: ой дяденьки, дяденьки, а что это у вас?»

На одной из главных транспортных артерий города – проспекте Генерала Острякова – уже больше 5 таких подготовленных для ночлега мест. Их счет после консервации заброшенных зданий пойдет на десятки, опасаются местные жители. Но, возможно, тогда вопрос организации приюта в городе решится быстрее.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь