Братскую могилу бойцов бронепоезда «Железняков» приведут в порядок

В годы войны немцы называли его «Зеленый призрак». Легендарный бронепоезд “Железняков”. Малоизвестный факт – в Севастополе на закрытой территории Крымской железной дороги есть братская могила его бойцов.

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В год памяти и скорби по всей стране в порядок приводят захоронения и мемориальные комплексы. Это делают по федеральным и региональным программам, а также силами школ, заводов и предприятий. И сегодня всё больше организаций берут на себя шефство за братскими могилами. Оксана Колесникова продолжит.

Охраняемая территория Троицкой балки. Здесь уже много лет одиноко стоят два памятника. О них мало кто знает, рассказывает Илона Беликова, сотрудник севастопольского военно-исторического музея-заповедника. В последний раз она была здесь 10 лет назад вместе с родственниками бойцов легендарного бронепоезда «Железняков» – в братской могиле похоронены три человека из его личного состава.

“Это Зорин Борис Сергеевич – командир разведки, лейтенант, 1921 года рождения. Заринацкий Василий Наумович, командир продовольственного снабжения бронепоезда, и старшина отделения пулеметчиков Беренцев Яков Григорьевич”, – рассказывает сотрудник Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Илона Беликова.

Бронепоезд построили на Севастопольском морском заводе в ноябре 1941 года. На железнодорожных платформах были установлены пять 76-миллиметровых орудий, артиллерийские установки, миномёты. Личный состав – 130 человек: это стрелки, сапёры, разведчики.

«Желязняков» появлялся неожиданно, наносил мощный удар и скрывался в тоннелях. За это противник прозвал его «Зелёный призрак». В декабре 1941 года он обеспечивал огневую поддержку кораблям Черноморского флота, которые привезли в осажденный город войска. После нескольких дней ожесточенных боев бойцам дали возможность отдохнуть.

«Казематы бронепоезда не отапливались, люди постоянно находились в броне на холоде. Естественно они устали от каждодневных многодневных боев в ходе второго наступления немцев. Им предложили отдохнуть на открытой местности в отапливаемых вагонах – бронепоезд был выведен в район Инкермана. Между скалами установили теплушки отапливаемые, там отдыхал личный состав», – говорит сотрудник севастопольского военно-исторического музея-заповедника Илона Беликова.

И в этот момент – атака фашистов. Один снаряд попал в спальный вагон. Тогда и погибли трое бойцов. Сам бронепоезд не пострадал. За восемь месяцев он совершил почти 150 боевых выходов. Уничтожил девять ДЗОТов, шесть блиндажей, тяжёлую батарею, три самолёта, три танка, автомобили, около 1,5 тысяч солдат и офицеров противника. За поездом следили – армия вермахта всячески пыталась отомстить.

Во время Обороны Севастополя Троицкий тоннель длиною почти 300 метров был одной из баз бронепоезда “Железняков”. Здесь он прятался от немцев, здесь же и погиб 28 июня 1942 года.

После авиаудара часть личного состава погибла под завалами, остальные ушли в район Килен-балки. А оттуда на мыс Херсонес к 35-й береговой батарее. Судьба большинства бойцов Железнякова до сих пор неизвестна. В документах значится – пропали без вести – 3 июля 1942 года. Нет информации и о тех, кто похоронен во второй безымянной могиле в Троицкой балке. Недалеко от этого места находится 13-й судоремонтный завод. Когда его сотрудники узнали о захоронении, то тут же согласились взять шефство над двумя могилами и памятными досками.

«Приведем в порядок, чтобы помочь Крымской железной дороге, которые ухаживали здесь ранее за памятными местами. Поможем им и вместе с ними будем здесь проводить памятные мероприятия. Привлечем детей, школьников юнармейцев», – сообщил пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода, председатель Севастопольского отделения Союза журналистов Сергей Горбачёв.

Всё это для того, чтобы севастопольцы оставались верны традициям и передавали знания и память молодому поколению, уверен Сергей Горбачев. О подвигах бронепоезда жителям и гостям Севастополя каждый день напоминает один из символов города – мемориальный комплекс у вокзалов. Это вспомогательный паровоз “Железнякова”, его восстановили после войны. И это реальная часть яркой легенды, которая вписана в страницу второй обороны Города-Героя.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель, Анастасия Пипенко, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь