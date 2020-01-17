Бригадам скорой помощи Крыма обеспечат охрану

17 января 2020     22
Бригадам скорой помощи Крыма обеспечат охрану

Все кареты скорой медицинской помощи Республики Крым будут оборудованы «тревожными» кнопками с GPS-передатчиками.

Сигнализация, подключённая к бортовой навигационной системе спутниковой охраны транспортных средств «АВО» Алмаз, в автоматическом режиме отправит вызов на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Там легко определят местоположение и направление движения скорой и отправят ближайший экипаж группы задержания Росгвардии. 

В Симферополе был подписан договор между управлением вневедомственной охраны Росгвардии и Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

«Данный проект позволит комплексно подойти к охране медицинских учреждений и обезопасить медицинских работников, на которых в последнее время в ряде регионов России участились случаи нападения», – считает заместитель начальника крымского управления вневедомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Виталий Крайнов. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Управления Росгвардии

Источник: Вести.Севастополь

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