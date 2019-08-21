Бригада береговой обороны ЧФ тренируется уничтожать противника в горах

21 августа 2019     17
Бригада береговой обороны ЧФ тренируется уничтожать противника в горах

Замысел учений – это противоборство двух мотострелковых рот. Одна представляет Черноморский флот, другая выступает в роли условного противника. Все учебно-боевые задачи отрабатываются без шаблонов – это означает, что на каждом этапе с обеих сторон командиры должны принимать нестандартные решения.

Учения проходят на полигоне «Ангарский» в Крыму. В них участвуют более 400 военнослужащих и 100 единиц военной и специальной техники, в том числе разведывательные машины «Дозор». Задача отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота – обнаружить, заблокировать и уничтожить условного противника в условиях горной местности. Поиск мотострелковой роты противника выполнялся с использованием беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец», сообщает пресс-служба флота.

Учения продлятся три дня: на бронетранспортерах БТР-80 военнослужащим предстоит отработать весь спектр наступательных и оборонительных задач. Например, обеспечить безопасный проход боевой техники через минное заграждение и отразить атаку, а также высадить десант в тыл противника.

Фото Минобороны РФ

Источник: Вести.Севастополь

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