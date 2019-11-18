Брусчатку на пересечении Большой Морской и Суворова временно снимут

В связи с реконструкцией Большой Морской будет снята старая брусчатка на спуске с ул. Суворова к перекрестку с ул. Адмирала Октябрьского. Врио губернатора города попросил севастопольцев не беспокоиться.

Брусчатку уберут и отправят на хранение, а после завершения работ по замене подземных коммуникаций вернут обратно, как это было на улице Советской.

«Так что заранее предупреждаю, чтобы не переживали – асфальта вместо брусчатки там не будет», – написал Михаил Развожаев на своих страницах в соцсетях.

В воскресенье он прошел вместе с подрядчиками по Большой Морской от площади Ушакова до площади Лазарева.

«Хотел еще раз сказать о том, что я знаю и вижу насколько сейчас стало сложнее в центре – ходить, работать, ездить. Прошу потерпеть, чтобы в итоге уже весной ходить по отремонтированной, обновлённой Большой Морской улице», – обратился глава города к своим подписчикам.

Он попросил строителей залить бетоном подпорные стены и ограждения, как, например, у памятника адмиралу Н. Г. Кузнецову. А облицевать всё инкерманским камнем. Если он не подойдет в качестве облицовки – использовать гранит, но после обсуждения с членами Наблюдательного Совета по реконструкции Большой Морской.

Также Михаил Развожаев попросил проектировщиков максимально сохранить старинные элементы в оформлении фонарных столбов. На прежних были звезды, в новом проекте их нет, поэтому глава города предлагает вернуть звезды на столбы. А площадку перед театром им. Лавренева завершат ремонтировать уже в декабре, поэтому там будет возможность провести новогодние елки. ⠀

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь