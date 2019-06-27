Брусчатку на спуске Котовского заменят тремя слоями асфальта

27 июня 2019     24
Брусчатку на спуске Котовского заменят тремя слоями асфальта

Часть покрытия там смыло селевым потоком 7 июня. С одной стороны улицы ямы экстренно залатали, чтобы возобновить движение автомобилей, а на другой брусчатку сняли. Дорожники подняли документы ремонта за 2008-й год и оценили проект. Заключение специалистов – современную экспертизу покрытие бы не прошло. Здесь требуются материалы, устойчивые к сползанию.

«Мы планируем уложить три слоя асфальта: 9 сантиметров, 7 сантиметров, затем георешётка и щебеночно-мастичная смесь. Это самый продвинутый инновационный подход, – заявил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. – В ближайшее время мы приступаем уже к укладке асфальтобетона, и совместно с Водоканалом проводим работы по расчистке ливнёвой канализации».

Игорь Титов также отметил, что всего во время ливней 7 июня пострадали около 10 улиц. На большинстве ремонт повреждённого дорожного покрытия уже закончен.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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