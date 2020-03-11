Брусчатку с улицы Суворова после замены труб вернут на место

На участке улицы Суворова, примыкающем к Большой Морской, началась укладка брусчатки. Используется тот же камень, который находился здесь до реконструкции исторического центра.

В связи с прокладкой подземных коммуникаций брусчатку пришлось демонтировать, ее на время переместили на территорию строительного городка, а сейчас возвращают на место. Кроме того, здесь уложена тротуарная плитка, установлены бордюры, опоры освещения. Отреставрированы несколько входных групп и лестниц, которые не соответствовали ГОСТам. Работы идут в соответствии с графиком.

«Осталась площадь Ушакова только, доделать фонтан, облицевать его и замостить. И гостиница “Украина”, всё, – сообщил представитель подрядчика Алексей Ковалёв. – 10% осталось, а так всё к завершению идёт. Буквально месяц, и мы уйдём отсюда, отдадим вам Большую Морскую!»

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь