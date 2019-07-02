Будет ли "Ростех" строить больницы в Севастополе, обсудят с Дмитрием Козаком

2 июля 2019     15
Будет ли "Ростех" строить больницы в Севастополе, обсудят с Дмитрием Козаком

Вице-премьер правительства России прибудет на полуостров в эту пятницу (5.07.19).

Также в правительстве Севастополя подготовили доклад президенту страны с просьбой рассмотреть идею сотрудничества с корпорацией “Ростех”. Пресс-служба правительства на официальном сайте приводит слова губернатора: если предложение не поддержат, проект продолжат в рамках действующего законодательства о госзакупках. 

Предложение государственной корпорации “Ростех” взять на себя строительство в Севастополе онкодиспансера, больницы скорой помощи и инфекционной больницы губернатор выдвинул в конце мая.

фото sevastopolmedia.ru

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Аптеки в Севастополе исчезают молча
Аптеки в Севастополе исчезают молча

Всё больше перемен происходит в жизни севастопольцев, но оценить качество этих изменений никого не приглашают. Так, покричат, поорут, выпустят пар, …


Новый «Курск»: погибли 14 российских подводников
Новый «Курск»: погибли 14 российских подводников

14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Об этом 2 июля сообщило Министерство обороны России. …


В Севастополе - самый низкий уровень безработицы в ЮФО
В Севастополе – самый низкий уровень безработицы в ЮФО

Такие данные опубликовал Росстат. Рейтинг возглавили Республики Калмыкия и Адыгея. В Севастополе за месяц количество людей без постоянного дохода незначительно …


Будет ли "Ростех" строить больницы в Севастополе, обсудят с Дмитрием Козаком
Будет ли "Ростех" строить больницы в Севастополе, обсудят с Дмитрием Козаком

Вице-премьер правительства России прибудет на полуостров в эту пятницу (5.07.19). Также в правительстве Севастополя подготовили доклад президенту страны с просьбой …


Вице-президент США экстренно отменил рабочую поездку
Вице-президент США экстренно отменил рабочую поездку

Вице-президент США Майк Пенс экстренно вызван в Вашингтон, в результате чего ему пришлось отменить запланированный визит в штат Нью-Гэмпшир, передает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты