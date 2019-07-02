Будет ли "Ростех" строить больницы в Севастополе, обсудят с Дмитрием Козаком

Вице-премьер правительства России прибудет на полуостров в эту пятницу (5.07.19).

Также в правительстве Севастополя подготовили доклад президенту страны с просьбой рассмотреть идею сотрудничества с корпорацией “Ростех”. Пресс-служба правительства на официальном сайте приводит слова губернатора: если предложение не поддержат, проект продолжат в рамках действующего законодательства о госзакупках.

Предложение государственной корпорации “Ростех” взять на себя строительство в Севастополе онкодиспансера, больницы скорой помощи и инфекционной больницы губернатор выдвинул в конце мая.

фото sevastopolmedia.ru

Источник: Вести.Севастополь