Будет ли "Ростех" строить больницы в Севастополе, обсудят с Дмитрием Козаком

Вице-премьер правительства России прибудет на полуостров в эту пятницу (5.07.19).
Также в правительстве Севастополя подготовили доклад президенту страны с просьбой рассмотреть идею сотрудничества с корпорацией “Ростех”. Пресс-служба правительства на официальном сайте приводит слова губернатора: если предложение не поддержат, проект продолжат в рамках действующего законодательства о госзакупках.
Предложение государственной корпорации “Ростех” взять на себя строительство в Севастополе онкодиспансера, больницы скорой помощи и инфекционной больницы губернатор выдвинул в конце мая.
фото sevastopolmedia.ru
Источник: Вести.Севастополь