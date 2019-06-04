Будущая Академия хореографии Севастополя объявляет набор учеников

10 июня в 14:00 пройдет первый из трех предварительных просмотров детей 6-8 лет в новую Академию хореографии Севастополя. Второй и третий назначены на июль и август. А уже в первых числах сентября отобранных детей пригласят на вступительные экзамены, сообщает пресс-служба правительства города.

Академия хореографии станет частью культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальный, который будет построен по поручению Президента России. Академию в Севастополе возглавят всемирно известный артист балета, приглашенный премьер Баварского национального балета Сергей Полунин, а также главный балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецов. 10 июня руководители нового хореографического учреждения сообщат об условиях зачисления и требованиях к детям, которые хотят поступить в академию.

«Мы расскажем абитуриентам и их родителям о планах работы, об образовательной программе. Здание Академии хореографии входит в первую очередь строительства, и чтобы иметь возможность набрать полный курс в училище, класс «подготовишек» надо наполнять уже сегодня. Пока наши занятия будут проходить на временной площадке»», – говорит Иван Кузнецов.

Временная площадка – это спорткомплекс «Муссон». Просмотр состоится там же. Время начала просмотра – 14:00, регистрация – с 13:00. С собой необходимо принести цветную фотографию ребенка размером 3х4. Форма для просмотра – купальник для девочек и майка, плавки для мальчиков, белые носки и балетки, у девочек волосы должны быть забраны в пучок.

Заявки на просмотр и вопросы можно отправить по почте: sev.ballet@yandex.ru

Фото с сайта pinterest.ru

Источник: Вести Севастополя