Будущие морпехи Черноморского флота проходят курс молодого бойца

Курсанты учебной роты отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, сформированной из военнослужащих весеннего призыва, завершили теоретическое изучение основ военной службы и приступили к практическим занятиям в полевых условиях.

Прежде, чем они станут морскими пехотинцами и заслужат право носить черный берет, курсанты должны сдать своеобразный экзамен, сообщает пресс-служба флота.

В течение трех дней на учебном полигоне они метают гранаты, отрабатывают навыки выживания в полевых условиях: добывают и обеззараживают воду, разводят костры без зажигательных принадлежностей, учатся оказывать друг другу первую медицинскую помощь. Одно из самых тяжелых испытаний – обкатка танками. Будущих морпехов учат, как вести себя на поле боя и противостоять тяжелой технике. Также курсанты стреляли из штатного вооружения и совершили марш-бросок на 10 километров.

Тех, кто пройдет курс общевойсковой подготовки, ждет торжественная присяга. Церемония состоится на мемориальном комплексе «35-ая береговая батарея» в Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь