Будущие морпехи Черноморского флота проходят курс молодого бойца

29 июля 2019     20
Будущие морпехи Черноморского флота проходят курс молодого бойца

Курсанты учебной роты отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, сформированной из военнослужащих весеннего призыва, завершили теоретическое изучение основ военной службы и приступили к практическим занятиям в полевых условиях.

Прежде, чем они станут морскими пехотинцами и заслужат право носить черный берет, курсанты должны сдать своеобразный экзамен, сообщает пресс-служба флота.

В течение трех дней на учебном полигоне они метают гранаты, отрабатывают навыки выживания в полевых условиях: добывают и обеззараживают воду, разводят костры без зажигательных принадлежностей, учатся оказывать друг другу первую медицинскую помощь. Одно из самых тяжелых испытаний – обкатка танками. Будущих морпехов учат, как вести себя на поле боя и противостоять тяжелой технике. Также курсанты стреляли из штатного вооружения и совершили марш-бросок на 10 километров. 

Тех, кто пройдет курс общевойсковой подготовки, ждет торжественная присяга.  Церемония состоится на мемориальном комплексе «35-ая береговая батарея» в Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь

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