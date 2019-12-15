Будущих призывников Севастополя познакомили со службой в морской пехоте

15 декабря 2019     38
Будущих призывников Севастополя познакомили со службой в морской пехоте

В Севастополе на территории отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты прошёл День призывника.

В мероприятии, приуроченном к 52-й годовщине со Дня образования соединения, приняли участие около 500 учащихся школ и средне-специальных учебных заведений города, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Ребята смогли ознакомиться с условиями жизни и бытом военнослужащих и с военной техникой, расположенной в парке «Патриот» на территории части.

Морские пехотинцы провели показательные выступления, а завершился День призывника смотром строевой песни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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