Буксир Черноморского флота прибыл в Персидский залив

Спасательное буксирное судно “Профессор Николай Муру” Черноморского флота завершило переход из Новороссийской военно-морской базы в Персидский залив, сообщила пресс-служба флота в субботу.
«Морской переход такой дальности и длительности судном обеспечения данного проекта совершён впервые в новейшей истории Черноморского флота», – говорится в сообщении.
Переход длился 30 дней, за это время экипаж судна прошел Суэцкий канал, три пролива, четыре залива и шесть морей.
Буксир прибыл в Персидский залив для обеспечения российской сборной ВМФ на соревнованиях по водолазному многоборью “Глубина-2019”, который пройдет в августе в Иране.
Источник: Вести.Севастополь
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