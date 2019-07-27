Буксир Черноморского флота прибыл в Персидский залив

Спасательное буксирное судно “Профессор Николай Муру” Черноморского флота завершило переход из Новороссийской военно-морской базы в Персидский залив, сообщила пресс-служба флота в субботу.

«Морской переход такой дальности и длительности судном обеспечения данного проекта совершён впервые в новейшей истории Черноморского флота», – говорится в сообщении.

Переход длился 30 дней, за это время экипаж судна прошел Суэцкий канал, три пролива, четыре залива и шесть морей.

Буксир прибыл в Персидский залив для обеспечения российской сборной ВМФ на соревнованиях по водолазному многоборью “Глубина-2019”, который пройдет в августе в Иране.

Источник: Вести.Севастополь