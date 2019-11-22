Бухту Ласпи зарыбляют устрицами

За 9 месяцев этого года в Севастополе вырастили 33 тонны мидий и устриц. Сейчас в разгаре не только их сбор, но и высадка мальков в море. В бухте Ласпи осенью под воду опустят полмиллиона устриц.

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Садки с мальками устриц опускают на глубину пяти метров: туда еще проникает солнечный свет, да и проточность воды хорошая.

«Устрицы любят теплую воду, – объясняет Александр Васильев, судоводитель мидийно-устричной фирмы, – когда теплая вода, им есть что кушать».

Сейчас здесь растут 2,5 миллиона устриц. Скоро цифра увеличится до 3-х миллионов. Каждые полгода моллюсков перебирают и перекладывают в новую тару.

Товарный вид, то есть вес от 80 до 150 граммов, моллюск приобретет через 2 года. Перед высадкой главное – защитить устрицы от другого моллюска – хищной рапаны, а еще от падения на дно. Мальков – или устричный спат сорта “4 сезона” ферма закупает во Франции. Есть этих моллюсков можно круглый год, говорят специалисты. Мальки приживаются хорошо и по вкусовым качествам даже превосходят выращенные в океане.

«За счет пониженной промильности воды, солености, устрица приобретает сладковатый привкус, – говорит Валерий Страхолис, управляющий мидийно-устричной фермой. – На сегодняшний день даже французы начали использовать методику небольшого опреснения: они устрицу перед продажей размещают недалеко от впадения устья рек, пресной воды в море».

Мидии здесь выращивают 9 лет. Устрицы, первый урожай которых собрали совсем недавно, – два года. Продают деликатес в рестораны полуострова и другие регионы страны. Объемы производства хотят увеличивать: площадь рыбоводного участка позволяет поднимать 2 миллиона устриц в год. В июне ферма выиграла аукцион на 25 гектаров водного зеркала в бухте Ласпи.

Всего в Севастополе 10 участков для разведения мидий и устриц, 7 уже заняты. Фермеров поддерживает государство.

«Есть компенсация понесенных затрат на закупку устричного спата и на другие направления – на оборудование для аквакультуры. Когда все документы будут сформированы, мы ждем предприятие на получение компенсации – порядка 50% от понесенных затрат», – говорит Дмитрий Чумаков, директор департамента сельского хозяйства г. Севастополя.

Для фермы в Ласпи – это больше миллиона рублей. Предприятие надеется и на помощь в регистрации причала: тогда можно будет установить конструкцию для спуска лодок на воду. Ежегодно на поддержку предприятий аквакультуры выделяют 5 миллионов рублей. Если количество ферм будет расти, сумму планируют увеличить.

Вероника Андреева, Антон Терешкин и Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь