Бывшие инспекторы ДПС Севастополя осуждены за взятки

5 лет в исправительной колонии строгого режима – одному мужчине, и 4 года 1 месяц – второму. К такому сроку лишения свободы суд приговорил двух сотрудников ГИБДД Севастополя – бывшего старшего инспектора и бывшего инспектора дорожно-патрульной службы.

20 марта прошлого года на Балаклавском шоссе старший инспектор и инспектор дорожно-патрульной службы получили от водителя взятку – мужчина откупился, чтобы его не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Как сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю, подозреваемые были задержаны сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по городу Севастополю. В ходе следствия было установлено 12 эпизодов, среди которых как получение мелких взяток, так и взятки группой лиц по предварительному сговору.

Суд приговорил обоих мужчин к реальному сроку, да еще и в колонии строгого режима. Также осужденные не имеют права 5 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор суда в законную силу не вступил.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь