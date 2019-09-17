Бывшие работники совхоза им. Софьи Перовской смогли узаконить свои доли

Пайщики земель на территории совхоза имени Софьи Перовской получат участки в собственность. Первые документы сегодня выдали в многофункциональном центре на Северной стороне. Узаконить право владения землёй, которую получили более десяти лет назад, пытались 215 человек. Все они бывшие работники совхоза.

«Это господа Мельниковы, это глава крестьянско-фермерского хозяйства, одного из десяти, которые были созданы на базе нашего предприятия. То есть люди наконец-то получили своё законное право, которое оформляли ещё с 2015-го года, – пояснил адвокат Роман Царьков. – Чёткая процедура выделения земельной доли пая идет по аналогу крымского закона. То, что было принято в Крыму в 2014-м году, у нас это, к сожалению, было принято только в 2019-м».

Чтобы привлечь внимание к проблеме, в прошлом году люди устраивали митинг. По региональному закону, пайщики должны были согласовать границы участков, провести общее собрание и опубликовать информацию в городской прессе. Однако официальной газеты на тот момент в Севастополе не было. Этим летом информация появились в “Севастопольских известиях” – это СМИ Нахимовского муниципалитета. Сейчас в работе у специалистов многофункционального центра – ещё 20 пакетов документов от пайщиков совхоза. А полностью земли планируют передать в частную собственность до конца года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь