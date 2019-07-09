Бывший военный осужден за вождение в состоянии наркотического опьянения

9 июля 2019     37
Бывший военный осужден за вождение в состоянии наркотического опьянения

Собранные доказательства признаны судом достаточными для признания бывшего военнослужащего войсковой части Черноморского флота, ефрейтора запаса Дмитрия Кульчи виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей  264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения.

13 января 2019 г. на 58 километре автодороги «Симферополь – Севастополь» Дмитрия Кульчу остановил экипаж ДПС. Сотрудники дорожно-патрульной службы поняли, что водитель нетрезв и отстранили его от управления автомобилем. Позже медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя были психотропные вещества: амфетамин и фенобарбитал.

Ранее, Кульча уже нарушал закон. В 2018 году он также был пойман на вождении в нетрезвом состоянии.

Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда, вступившим в законную силу, Кульче назначено наказание в виде 230 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год и 7 месяцев.

Никита Железняк

Источник: Вести.Севастополь

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