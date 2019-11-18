Бывший мэр города в Ингушетии пообещал спасти крымских медведей

18 ноября 2019     21
Бывший мэр города в Ингушетии пообещал спасти крымских медведей

Экс-мэр города Магас Беслан Цечоев выразил готовность спасти от уничтожения 30 бурых медведей, от которых хочет избавиться директор парка «Тайган».

«Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти. В этом мне помогут мои друзья, которые окажут содействие в решении всех вопросов, связанных с обустройством медведей», – написал он в своём профиле в Instagram. Он напомнил о федеральном законе «Об ответственном обращении с животными.

Ранее владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков распространил в соцсетях заявление о том, что ему придётся «оптимизировать коллекцию медведей», уничтожив 30 животных из-за финансовых сложностей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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