Бывший мэр города в Ингушетии пообещал спасти крымских медведей

Экс-мэр города Магас Беслан Цечоев выразил готовность спасти от уничтожения 30 бурых медведей, от которых хочет избавиться директор парка «Тайган».

«Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти. В этом мне помогут мои друзья, которые окажут содействие в решении всех вопросов, связанных с обустройством медведей», – написал он в своём профиле в Instagram. Он напомнил о федеральном законе «Об ответственном обращении с животными.