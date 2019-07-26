Бывший севастополец просит президента Украины возобновить ж/д сообщение с Крымом

На сайте президента Украины Владимира Зеленского размещена петиция жителя Украины, родившегося в Севастополе, с просьбой пустить поезда в Крым до начала железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Он объясняет, что люди, желающие попасть в Крым с Украины, сталкиваются с многочисленными трудностями. Им приходится пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, переплачивать за поездки, проходить пограничный и таможенный контроль без удобств в то время, как существует вся необходимая инфраструктура для возобновления железнодорожного сообщения.

“Просто одним указом отменить запрет и пустить поезда до начала железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019. Потому что если потянуть с этим еще, то мы там со своими поездами уже никому не будем нужны”, – цитирует ТАСС автора петиции.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. Но в декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил регулярные пассажирские перевозки в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинские радикалы заблокировали железнодорожную ветку в Армянск.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь