Быстро потушить пожар в районе ж/д вокзала помешала нехватка воды

Кварталы возле железнодорожного вокзала сегодня окутали клубы дыма. Возгорание произошло в одной их хозяйственных построек на улице Охотской совсем рядом с железнодорожными путями. Огонь быстро перекинулся на сухую траву.

В Севастополе сохраняется жаркая сухая погода, и условия для возгорания складываются благоприятные. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 13.47. К месту выехали четыре пожарных расчета МЧС и скорая помощь. Тушение пожара осложнялось тем, что в сетях водоканала отсутствовало достаточное количество воды. Местные жители переживали за свои дома – застройка в этом районе очень плотная. Причины ЧП сейчас выясняются, не исключен и человеческий фактор.

Источник: Вести.Севастополь