Бюджет Севастополя за полгода вырос на 20%

8 августа 2019     3
Бюджет Севастополя за полгода вырос на 20%

Доходная часть бюджета за 6 месяцев 2019 года исполнена на 32%. В бюджет поступило 15,6 млрд рублей. План по собственным доходам исполнен почти на половину. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 20% больше. Об этом сегодня в правительстве сообщил исполняющий обязанности директора департамента финансов Владимир Штоп.

Расходная часть бюджета составила 16,4 миллиарда рублей. Сумма городских расходов увеличилась на 42%, половина этих средств потрачена на социально-культурную сферу. Осваивается и резервный фонд Севастополя, но из выделенных 59 миллионов, потрачено только 11, уточнил Владимир Штоп.

«В течении отчётного периода на основании постановлений правительства из резервного фонда было выделено 59 миллионов рублей, которые освоены в сумме 11 миллионов рублей. Выделенные средства осваиваются по факту завершения работ, по мере подписания актов сдачи-приёмки выполненных работ», – сказал Штоп.

Анализируя финансовый отчёт, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев распорядился финансировать архитектурные конкурсы из резервного фонда правительства Севастополя, так как в бюджете эти средства не заложены.

Проект бюджета будет представлен в законодательном собрании города до 15 августа.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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