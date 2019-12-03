Бюджет Севастополя на следующие три года будет дефицитным

В Севастополе принят трёхлетний бюджет. Депутаты Законодательного собрания города проголосовали за него сегодня в ходе пленарного заседания.

После первого чтения уточнили объём поступлений из федерального бюджета и внесли поправки. Увеличили расходы на социальную сферу и медицинскую профилактику. В частности, 55 миллионов рублей заложили на увеличение зарплат сотрудникам госучреждений, еще 93 миллиона – на компенсацию перевозчикам за работу со льготниками. Планируется, что доходы бюджета Севастополя в 2020 году превысят 58 миллиардов рублей, а расходы составят около 60 миллиардов.

«Хочу поблагодарить всех: и представителей правительства, и депутатов за слаженную конструктивную работу. Впервые, вы помните, вовремя занесся бюджет, впервые все отмечали качественную подготовку этого бюджета и работа такая конструктивная, тесная между депутатами и правительством тоже была впервые», – отметил сегодня спикер Заксобрания Владимир Немцев. «Конечно, всегда, когда работаешь над бюджетом, хочется как можно больше расходов поместить в расходную часть, конечно, хочется, чтобы доходная часть также росла не только за счет безвозмездных дотаций с разных уровней, которые поступают сегодня в Севастополь из федерального бюджета. Конечно, хотелось бы собственную базу доходов тоже нарастить. Но для этого мы как раз создаем предпосылки, чтобы в следующем году этим заниматься», – заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

При голосовании за проект бюджета было отдано 17 голосов, 3 депутата проголосовали против. Также сегодня депутаты в первом чтении внесли изменения в Устав города, которые предполагают, что в правительстве появится должность первого заместителя губернатора.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь